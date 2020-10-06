Geçici plakalı taşıtlar denetlendi

Polis ekipleri, trafikte T plakalı araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. 10 adet lüks aracın plakalarında usulsüzlük tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesi yönetmeliğinde geçici trafik belgeleri ve geçici plakaların verilmesinin esaslarının belirlendiğini hatırlattı.

Son günlerde bu uygulamanın suistimal edildiği belirtilerek, plakaların usulsüz bir şekilde değiştirildiği, beyaz zemin üzerinde siyah harf ve rakam kullanıldığı kaydedildi.

Araçların prototip veya yol testi amacıyla kullanılması gerekirken, amacı dışında trafikte yer aldıkları ve kullanıldıkları tespit edildi.

LÜKS ARAÇLAR, UYGULAMAYI SUİSTİMAL ETTİ

İhlallerin önlenmesine yönelik olarak 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında, 24 saat esasına göre “Geçici Plakalı Taşıtlara” yönelik özel denetim yapıldı.

Denetimde, başta İstanbul ve Muğla'da lüks sınıfında yer alan 10 aracın belirtilen şekilde trafikte seyrettiği belirlendi.

Trafik yönünden uygulanan idari yaptırımın yanında, konunun mali ve vergi yönünden incelenmek üzere Maliye birimlerine, plakalardaki usulsüzlük boyutuyla ilgili olarak ise Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na (TŞOF) bildirildiği aktarıldı.

TEST PLAKASINDAN KİMLER YARARLANIYOR

Araca geçici T harf grubu plaka taktırılarak vergide büyük bir oranda indirime sahip olunduğu belirtiliyor.

Söz konusu geçici plakalarla ilgili belge, prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara 1 yıl süreyle veriliyor.

Ayrıca bu imkandan, otomotiv alanında araştırma yapan kurum ve kuruluşlar da faydalanıyor. 1 yıl süreyle kullanılan araçların, daha sonra galeriye geri verildiği konuşuluyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK MESAJI

Öte yandan diğer illerde yapılan denetimlerde, 54 araca yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı olarak plaka takıldığı, 119 aracın geçici trafik belgesi ve plakası almadan trafiğe çıkarıldığı veya geçici plakanın süresi bittiği halde kullanıldığı tespit edilerek işlem yapıldı.

Açıklamada, bu tür denetimlerin süreceği aktarıldı.