Euro
9.0798
-0.06%
Dolar
7.3845
-0.03%
Altın
463.2
0.05%
Borsa
1.49
0%
Bitcoin
247.000
2.63%
EXEN Coin
10.98
-0.54%
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    Giresun’da orman yangını

    Giresun'un Tirebolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, arazi şartları nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşanıyor.
    • İHA
    • 06.01.2021 - 03:48
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 04:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Giresun’da orman yangını

    Tirebolu ilçesine bağlı Kovancık köyünde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

    ULAŞIM NEDENİYLE YANGINA MÜDAHALE ZORLAŞTI

    Ekiplerin, ulaşım nedeniyle yangına güçlükle müdahale edebildiği öğrenildi. Yangının kontrol altına alınması ve yerleşim yerine sıçramaması için önlemlerin alındığı bilgisi verildi.

    Giresun’da orman yangını-Video

    Giresun’da orman yangını #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir