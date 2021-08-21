22 Ağustos 2020’de yaşanan sel felaketinin ardından en çok etkilenen Dereli ilçesinde, yapımı süren konut ve iş yerlerinin inşasında sona yaklaşıldı. Konutların Eylül’de teslim edilmesi planlanıyor.

Giresun’da geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yaşanan sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti.

Sel felaketinden en çok etkilenen ilçe olan Dereli’de hasar gören ev ve iş yerlerinin yerine inşa edilen konutların inşasında sona yaklaşıldı.

Afetzedeler için yapılan 216 konut ve 72 iş yerinin, eylül ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

“DEVLETİN BÜTÜN KURUMLARI DERELİ’Yİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞTI”

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, devletin desteği sayesinde bir yıl gibi bir sürede Dereli’nin yeniden inşa edildiğini ifade etti.

Şenlikoğlu, “Bizim yaşadığımız afetin üzerinden bir yıl geçti. Ama ülkemizde bir yıl içerisinde çok büyük afetler yaşandı. En son Kastamonu, Bartın ve Sinop bölgesinde yaşandı. Bizden çok daha büyük kayıplar ve hasarlar oluştu. Ben bu bölgede yaşayanlara geçmiş oldun diyorum. Biz 22 Ağustos’ta onların gerçekten çok büyük desteğini gördük. Devletin bütün kurumlarının Dereli’yi ayağa kaldırmak için çalışmalarını gördük. İnşallah daha güvenli ve daha rahat bir şekilde insanlarımızın yaşayabileceği, hayat standartlarının yükseldiği bir ilçe oluşuyor. Tabi bizim için öncelikli konu insanımızın can güvenliği sonra mal güvenliği. Sonrasında da yaşam standardına bakıyoruz. Bunların hepsi inşallah sağlanmış olacak.” dedi.

Giresun'da selden etkilenenlere konutları Eylül'de teslim edilecek VİDEO

“ŞU ANDA YENİ BİR DERELİ İNŞA EDİLİYOR”

Karadeniz’de hem güvenliği hem de konforuyla Dereli’nin örnek bir yer olacağını vurgulayan Şenlikoğlu, “Şu anda yeni bir Dereli inşa ediliyor. İnşallah kısa bir zamanda Giresun-Dereli kara yolu bitmiş olacak. Çalışmalar hızla devam ediyor. İlçemizdeki Toki konutları ve ilçe merkezindeki konut ve iş yerleri kısa zamanda bitmiş olacak. İnşallah Eylül ayı içerisinde bunların teslimi yapılır diye düşünüyoruz. Sütlüce mahallemizde yatay mimari ile yapılan 8 bloktan oluşan çevre düzenlemesi ve çocuk parklarıyla birlikte 144 adet konut var. İlçe merkezimizde ise 82 iş yeri ve 72 konut olarak inşa ediliyor. Tabi ihtiyaçlar doğacaktır. Bizde TOKİ ve devletimizin diğer birimleriyle iş birliği yaparak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. İlçemiz doğalgaza da kavuşuyor. İlçemizde doğalgazın olmaması göç için bir bahaneydi. Gerçekten daha güzel ve daha güvenli bir Dereli ortaya çıkıyor. Devletimiz burada çok büyük bir emek harcadı. Karadeniz’de hem güvenliğiyle hem de konforuyla örnek olsun diye bir çalışma yapılıyor.” dedi.

BATI KARADENİZ’E AYNİ VE NAKDİ YARDIM

Batı Karadeniz’de yaşanan sel afetinden etkilenen bölgelere hem esnaf ve vatandaşlar hem de belediye olarak yardım yapacaklarını belirten Şenlikoğlu, “Kastamonu, Bartın ve Sinop bölgesine buradan hem ayni hem de nakdi yardım yapacağız. Vatandaşlarımızın duyarlılığına ve hassasiyetine teşekkür ediyoruz.” dedi.

“BOZKURT ARTIK BİZİM KARDEŞ İLÇEMİZ GİBİ OLACAK”

Başkan Şenlikoğlu, Kastamonu’da Bozkurt Kaymakamlığına atanan Murat Atıcı’ya yeni görevinde başarılar dilerken Dereli’de yaptığı çalışmalar için de teşekkür etti.

Şenlikoğlu, “Kaymakamımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Afet zamanı gelip çok büyük emekler sarf etti. Şimdi Bozkurt Kaymakamı olarak görevlendirildi. Ona da yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kendi adımıza üzgünüz ama kaymakamımızın bu kadar sevilmesi ve güvenilmesi de bizi mutlu ediyor. Başarıları daim olsun diyoruz. Bozkurt artık bizim kardeş ilçemiz gibi olacak. Onların kaymakamı bize geliyor, bizim kaymakamımız da oraya gitti. İnşallah bu yardım köprüsü hiç bitmeden devam edecektir diye düşünüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“DERELİ İNŞALLAH DAHA MODERN OLACAK”

Akkaya Köyü Muhtarı Ahmet Geldi ise “İnşallah böyle bir afeti ne Dereli’miz ne de ülkemiz yaşamaz. O günlerde çok sıkıntılar yaşamıştık. Su dahi bulamamıştık. Ama devletimizin, yardımsever insanlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın sayesinde atlattık. Dereli inşallah daha modern olacak. İnşallah yaylalar diyarı olan Dereli’mizin bu yeni mimarisiyle beraber daha şirin daha güzel bir yer olacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.