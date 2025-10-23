Abone ol: Google News

Gökçeada’da sağanak, sele neden oldu

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gece etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, köy yolunda toprak kayması meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 10:14
  • Gökçeada’da gece etkili olan sağanak yağış, sele ve toprak kaymasına neden oldu.
  • Kaleköy’de bazı ev ve iş yerleri su altında kalırken, Uğurlu köyü yolunda toprak kayması meydana geldi.
  • Ekipler, temizlik ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İlçede aralıksız süren yağış sonrası Kaleköy’de bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla su tahliyesi yaparken, ekipler bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

HEYELANLA YOL KAPANDI

Uğurlu köyünde yağışın ardından meydana gelen toprak kayması, köy yolunun kapanmasına neden oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

