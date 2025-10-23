Gökçeada’da sağanak, sele neden oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İlçede aralıksız süren yağış sonrası Kaleköy’de bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla su tahliyesi yaparken, ekipler bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

HEYELANLA YOL KAPANDI

Uğurlu köyünde yağışın ardından meydana gelen toprak kayması, köy yolunun kapanmasına neden oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.