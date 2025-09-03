Gönü Dağı 183. bölüm fragmanı: Ramazan geri dönecek mi?

TRT 1’in sevilen yapımı Gönül Dağı, yeni sezonuyla ekranlara dönüyor.
5. sezonunu tamamlayan dizi, 14 Haziran’da yayınlanan bölümle kısa bir ara vermişti.
Yapım ekibinin hazırlıkları tamamlamasının ardından merakla beklenen ilk fragman yayınlandı.
Yeni sezonun ilk bölümü 6 Eylül Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.
Anadolu’nun samimi hikâyelerini ekrana taşıyan Gönül Dağı, yine milyonları ekran başına toplayacak.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'ndan ilk fragman geldi. Fragmanda Ramazan'ın olmaması dikkat çekti.
İşlerin başında durmak için yurt dışına giden Ramazan’ın dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.
Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, sezon sonunda veda etmişti. Oyuncunun akıbeti hakkında bir bilgi yok.
İşte Gönül Dağı 183. bölüm fragmanı: