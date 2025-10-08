Gönül Dağı 188. Bölüm 2. Fragman: Selma’dan Taner’e mektup…

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Anadolu’nun içten hikayelerini, samimi karakterlerle harmanlayan yapım, son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.

Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından dizinin takipçileri gözlerini yeni fragmana çevirdi.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

TANER HAPİSTEN ÇIKACAK MI?

Dizide bu kez fırtınalar Taner’in etrafında kopuyor. Taylanlar’ın kurduğu intikam planı, Taner’in kendini büyük bir çıkmazın içinde bulmasına neden oldu.

“Taner hapisten çıkacak mı?” sorusu gündem olurken, Selma ve Taner arasındaki duygusal sahneler yeni bölüme damga vuracak.

İşte Gönül Dağı 188. Bölüm 2. fragman…