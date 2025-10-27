Green Card başvurusunda yapılan 5 büyük hata: Şansı sıfıra indiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her yıl binlerce kişi Green Card çekilişine katılıyor.

Ancak başvuru sürecinde yapılan küçük ama önemli hatalar, birçok kişinin hayalini daha başlamadan sonlandırabiliyor.

Uzmanlara göre, yapılan başvuruların önemli bir kısmı teknik eksiklikler, fotoğraf hataları veya yanlış bilgi girişi nedeniyle eleniyor.

İşte en sık yapılan hatalar ve dikkat edilmesi gerekenler:

EN SIK YAPILAN HATALAR

1- Birden fazla başvuru yapmak:

Her kişi yalnızca bir kez başvuru yapabiliyor. Birden fazla başvuru sistem tarafından otomatik olarak geçersiz sayılıyor.

2- Uygun olmayan fotoğraf yüklemek:

Fotoğraf boyutu, arka plan rengi, pozlama ve yüzün görünürlüğü gibi kriterlere uymayan fotoğraflar elenme sebebi.

3- Yanlış veya eksik kişisel bilgi:

Pasaport numarası, doğum tarihi veya isim hataları başvurunun iptal edilmesine neden olabilir.

4- Eş ve çocuk bilgilerini eksik girmek:

Evli adayların eş ve 21 yaş altı çocuklarını başvuru formuna eklememesi, sonuç ne olursa olsun vize hakkının kaybedilmesine yol açıyor.

5- Resmi olmayan siteler üzerinden başvuru yapmak:

Green Card başvurusu yalnızca dvprogram.state.gov adresinden ve tamamen ücretsiz olarak yapılabiliyor. Ücret talep eden üçüncü taraf sitelere karşı dikkatli olunmalı.

UZMANLARDAN TAVSİYELER

- Başvuru sayfasına girerken güvenilir bir internet bağlantısı kullanın, son dakika yoğunluğuna kalmamaya özen gösterin.

- Fotoğrafınızı yüklemeden önce resmî ölçü ve arka plan gereksinimlerini dikkatle kontrol edin.

- Başvuru formunu doldurmadan önce en az bir kere tüm bilgilerin doğruluğunu gözden geçirin.

- Başvurunun ardından size verilen onay numarasını mutlaka saklayın—sonuçları kontrol etmek için bu numara gereklidir.