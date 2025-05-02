İHA

Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören iki öğrenci, yurtlarına gitmek için akşam saatlerinde otostop çekti. Bir araç durarak onları aldı. Öğrenciler, kendilerini arabalarına alan kişinin, Gümüşhane Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğundan habersizdi. Samimi sohbetleri sırasında öğrencilere "Rektör hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soran Prof. Dr. Yıldız, öğrencilerden Kadir Can Karakoç’un, "Halktan biri olduğunu" düşünerek gönül rahatlığıyla sohbet etmeye devam etmesine sebep oldu.

"BEN REKTÖRÜM" DEYİNCE GÜLÜŞTÜLER

Sonunda rektör, "Ben rektörüm" dediğinde öğrenciler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ancak Kadir Can Karakoç, o andan sonra "Dayı rektörüm" diyerek Yıldız’a hitap etti. Bu an, rektör ve araçtakiler için kahkahalarla dolu bir anıya dönüştü. Sosyal medya ise bu komik yolculuğu hızla yayıp milyonlarca izlenme aldı.

Kadir Can Karakoç, yaşadığı komik olayın ardından sosyal medyada ve çevresinden gelen olumlu tepkilerden dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi. Üniversite rektörünü tanımadığı için kendisine söylenmemiş olduğunu öğrenen Karakoç, arkadaşlarının suskunluklarının ardından yaşanan eğlenceli anları dile getirerek, "İlk başta şok oldum ama sonra kibarlaşmaya çalışarak 'Dayı rektörüm' dedim" dedi.

"REKTÖRÜMÜZÜ TANIMADIK AMA BÜYÜK BİR SÜRPRİZ YAŞADIK"

Aracın şoförünün rektör olduğunu bildiğini ancak arkadaşına söylemediğini belirten Adem Şen, "İlk başta durumu fark ettim ama arkadaşımın tepkisini görmek için söylemedim. Bayağı izlenmiş bir video oldu, Kadir’in komik tavırları ve o saf samimiyeti herkesi güldürdü. Kadir çok sempatik biri, onunla sıkılmak imkansız" diyerek olayın komik yanını paylaştı.