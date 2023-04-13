Gümüşhane’deki Harşit Çayı taştı, bahçeler gölete döndü Şiddetli yağmurla beraber taşan Harşit Çayı, Pirahmet köyündeki bahçeleri sular altında bıraktı.

İHA

Gümüşhane’de etkisini gösteren şiddetli yağışlar kentin birçok noktasında hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki yamaç arazilerden kaya parçaları düşerken, Türkiye’nin en hızlı akan çayı olarak nitelendirilen Harşit Çayı’nda su seviyesi korkutucu seviyelere yükseldi.

Bahçeler sular altında kaldı

Kentte merkeze bağlı Pirahmet köyündeki bahçeler, Harşit Çayı’nın su seviyesinin artması nedeniyle sular altında kaldı.

Henüz ekime başlanmaması bahçe sahiplerini teselli etti.

Bölgede her yıl bu tür olayların meydana geldiğini ancak daha önce bu seviyede bir baskın yaşanmadığını dile getiren Naim Meydan, şöyle konuştu:

"Bu kadar fazla olacağını hiç tahmin etmedik"

Ben bahçeleri su bastığını haber alır almaz buraya geldim. Bize burada Karayolları tarafından bir kanal yapılıyordu. Dolayısıyla burada bir çalışma vardı, oradan geldiğini düşündüm suyun. Ve düşündüğüm gibi de oldu. Burada aslında her sene böyle su geliyor ilkbaharda, bu sene de geldi ama bu kadar fazla olacağını hiç tahmin etmedik. Sonucunda benim evim ve arazim de sular altında kaldı.

"Su ne zaman tahliye olur bilmiyorum"