Gümüşhaneli dolmuş şoförünün keçiye verdiği 'mey' konseri binlerce kez izlendi Boş zamanlarında mey çalan dolmuş şoförü, durakta sırasını beklerken yanına yaklaşan keçiye yarım saat boyunca mey konseri verdi. O anları paylaşan adamın videosu yoğun ilgi gördü.

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İHA

Sosyal medyada viral olan videoların arasına bir yenisi daha eklendi.

Videonun sahibi ise Gümüşhane'de dolmuş şoförlüğü yapan 43 yaşındaki Engin Çelik.

Boş zamanlarında mey çalan Çelik, dolmuş durağında sırasını beklerken mey çalmaya başladı.

Gündem oldu

Bu sırada durağın yaklaşık 100 metre ilerisinde otlayan sürüsünden ayrılan 2 keçi, Çelik’in yanına gelerek verdiği mey konserini dinlemeye başladı.

Keçilerden birisinin yaklaşık 30 dakika boyunca müziği dinlediği anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Çelik, o anların binlerce kişi tarafından izlendiğini söyledi.

"Yarım saat onu dinledi"

Özellikle bir keçinin Çelik’in yanına kadar gelip dikkatle çalan meyi dinlemesi dikkatlerden kaçmazken durakta sırasını beklerken ara ara mey çaldığını kaydeden Çelik, “Ben ara sıra burada çalıyorum. Hobi olarak yapıyorum zaten bu işi. Geçtiğimiz günlerde de çalarken keçiler karşı taraftan doğru 6-7 tane keçi geçiyordu. 2 tanesi o sürüden ayrıldı ve arkamdan doğru yanıma geldiler. Ben o anda çalıyordum. O sesi zaten aldılar. Koyunu duydum da keçiyi ilk defa duydum. Koyun sese gelir ama o keçinin gelip de burada müziğin sesini alması çok şaşırttı beni. Onlar gelince ben de ayağa kalkarak ona doğru çalmaya başladım. O yarım saat hiç yanımdan ayrılmadı, yarım saat onu dinledi. Ben bu yaşıma kadar koyunu duydum ama keçiyi ilk defa duydum.” dedi.

"Bir heves sardı bana bu meyde"

Keçinin sürüden ayrılıp yanına gelerek yarım saat o sesi dinlemesinin kendisini çok duygulandırdığını ve hoşuna gittiğini dile getiren Çelik, “Mey çalmaya yeni başladım. Yaklaşık 1 yıldır çalıyorum. Halk oyunları öğretmeniyim. Müzik kulağım var. Bir heves sardı bana bu meyde. Ben de kalktım ben bu işi yaparım diyerek mey aldım. Aldım çantamı da koydum arabama. Boş zamanlarımda kendim kimseden ders almadan çalıyorum.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)