Hac kesin kayıt tarihleri 2026: Kesin kayıt ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte hac takvimi

2026 yılı hac heyecanı sürüyor.

Kura sonuçlarının e-Devlet üzerinden açıklanmasının ardından şimdi sıra kesin kayıt işlemlerine geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının merakla beklediği 2026 yılı hac kesin kayıt takvimini açıkladı.

Peki, hac kesin kayıt işlemleri nasıl yapılacak, hangi tarihler arasında gerçekleştirilecek ve boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler…

2026 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

2026 yılında kutsal topraklara gitme heyecanı yaşayan hacı adayları için beklenen tarih belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kesin kayıtlarının 11–21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Kurada ismi çıkan adaylar, bu tarihler arasında e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayarak hac ibadetini yerine getirme hakkını resmileştirecek.

Kayıt işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamayan kişilerin hakları iptal edilecek ve bu haklar sıradaki yedek adaylara devredilecek.

2026 HAC KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Hacı adayları, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yaparak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgili hizmet ekranı üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

Sistem üzerinden kayıt yapan adaylar, konaklama türü (otel, müstakil veya oda paylaşımlı) tercihini seçebilecek ve konaklama ücretlerini doğrudan sistemde görüntüleyebilecek.

Diyanet, işlemler sırasında adayların bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri ve tercihlerinde değişiklik yapmamaları konusunda uyarıyor.

HAC BOŞ KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kesin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından boşta kalan kontenjanlar Diyanet tarafından ilan edilecek.

Bu kontenjanlar, kura sırası dikkate alınarak belirlenen yedek adaylara tahsis edilecek.

Hac kaydını zamanında tamamlamayan veya hakkından feragat eden adayların yerleri, boş kontenjan döneminde sıradaki adaylara açılacak.

HAC SEYAHAT TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın planlamasına göre 2026 yılı hac yolculuğu 18 Nisan – 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında başlayacak.

Hacı adaylarının kutsal topraklardan dönüşleri ise 31 Mayıs – 25 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.