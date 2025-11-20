Hafta sonu Medine üzerinden geliyor… Türkiye’yi etkisi altına alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji uzmanları, hafta sonu Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir hava olayı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika ve Orta Doğu kaynaklı yoğun çöl tozu ülkemize giriş yapacak.

81 ilin tamamında hava kalitesini olumsuz etkileyecek.

Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Hafta sonu Medine'den ülkemize çöl tozları gelecek.” ifadelerini kullandı.

HAVA KALİTESİ DÜŞEBİLİR

Toz taşınımının ülke geneline yayılmasıyla birlikte havanın daha bulanık ve ağır hissedilebileceği belirtiliyor.

Özellikle astım, alerji ve solunum hassasiyeti olanların dikkatli olması tavsiye ediliyor.