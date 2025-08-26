Abone ol: Google News

Hafta sonu müjdesi verildi: Cuma gününden itibaren kavuracak

Sonbahar kapıya dayandı derken uzmanlardan sevindiren haber geldi. Uzmanların tahminlerine göre, cuma gününden itibaren sıcaklık değerleri yeniden yükselişe geçecek.

Yayınlama Tarihi: 26.08.2025 20:58
Sonbahar serinliği etkisini göstermeye başlamışken, hava tahminlerinden yüz güldüren haber geldi.

Uzmanların açıklamalarına göre, cuma gününden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak.

Özellikle hafta sonunda güneşli yaz havası bekleniyor. 

4-5 DERECE BİRDEN ARTACAK

Hava Forum, cuma gününden itibaren sıcaklıkların 4-5 derece yükseleceğini duyurdu.

Hafta sonu güneşli ve sıcak havanın etkili olacağını belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yaza devam edeceğiz. Cumadan itibaren sıcaklıklar 4-5 derece artacak. Hafta sonu bol güneşli yaz havası var. Eylüle böyle sıcak ve bol güneşli gireceğiz.”

