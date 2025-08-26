Hafta sonu müjdesi verildi: Cuma gününden itibaren kavuracak

Sonbahar serinliği etkisini göstermeye başlamışken, hava tahminlerinden yüz güldüren haber geldi.

Uzmanların açıklamalarına göre, cuma gününden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak.

Özellikle hafta sonunda güneşli yaz havası bekleniyor.

4-5 DERECE BİRDEN ARTACAK

Hava Forum, cuma gününden itibaren sıcaklıkların 4-5 derece yükseleceğini duyurdu.

Hafta sonu güneşli ve sıcak havanın etkili olacağını belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yaza devam edeceğiz. Cumadan itibaren sıcaklıklar 4-5 derece artacak. Hafta sonu bol güneşli yaz havası var. Eylüle böyle sıcak ve bol güneşli gireceğiz.”