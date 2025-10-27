Haftanın en çok izlenenleri açıklandı: Zirvede o dizi var… Televizyon ekranlarında bu hafta kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. TİAK (Televizyon İzleme Araştırmaları Kurumu) verilerine göre, izleyiciler hangi dizileri tercih etti? İşte bu haftanın en çok izlenen 10 dizisi...