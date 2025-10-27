Haftanın en çok izlenenleri açıklandı: Zirvede o dizi var…

- Televizyon ekranlarında bu hafta kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı.
- TİAK verilerine göre, haftanın en çok izlenen yapımı Uzak Şehir oldu.
- Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa maçları reytinglerde dizileri solladı.
Televizyon ekranlarında her hafta kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.
Türkiye İzlenme Ölçümleme Araştırmaları (TİAK) tarafından açıklanan reyting sonuçları, izleyicilerin hangi dizileri tercih ettiğini ortaya koyuyor.
Geçtiğimiz hafta reyting listelerinde dengeler değişti, bazı diziler ilk kez listeye girdi ve izleyicilerin ilgisini çeken yeni yapımlar öne çıktı.
Peki, zirvede kim var?
HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN 10 YAPIMI
Bu hafta da reyting rekoru kırarak haftanın zirvesine yerleşen yapım Uzak Şehir oldu.
Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa maçları reytinglerde dizileri solladı.