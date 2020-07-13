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- Hakan Bayrakçı, bıçaklı saldırganı engelledi
Hakan Bayrakçı, bıçaklı saldırganı engelledi
Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, bıçaklı bir saldırganı engellediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 13.07.2020 - 13:15
Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, trafikte olası bir ölümlü ya da yaralamalı kavganın önüne geçti.
İki kişi arasındaki kavgaya şahit olan Bayrakçı, tarafların arasında girdi.
Taraflardan birinin elinde bıçak olmasına rağmen araya giren Bayrakçı'ya, çevredeki vatandaşlar da yetişince olay daha fazla büyümeden önlendi.
Kavgayı sosyal medya hesabından paylaşan Bayrakçı, "Eli bıçaklı, beli silahlı adamla uğraşmak da zor, kavgasını ayırmak da zor. Mertliği bıçak sallamak sanıyor." ifadelerini kullandı.
Hakan Bayrakçı, bıçaklı saldırganı engelledi ViDEO