Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur, Hakkari-Çukurca kara yolunda çığ düşmesine neden olurken, çığla birlikte minibüsün bölgeden geçtiği anlar görüntülendi.

Hakkari kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari- Çukurca kara yolundaki 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nın eteklerinde, sabah satlerinden itibaren etkili olan karla karışık yağmur, dağın zirvelerindeki kar yağınlarının inmesine neden oldu.

ÇIĞ DÜŞERKEN MİNİBÜS YOLDAN GEÇİYORDU

Bu sırada bölgede bulunan bir vatandaş da çığın düştüğünü görünce hemen cep telefonu ile görüntü çekti. Çığın düşmesi saniye saniye kameraya yansırken, bu sırada bir minibüsün de Çukurca yönüne doğru gittiği görüldü.

Hakkari'de çığ düşen yolda minibüs saniyelerle kurtuldu-Video

ÇIĞ TÜNELLER FACİAYI ÖNLEDİ

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından Hakkari-Çukurca karayoluna 2013 yılında yaptırılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki çığ tüneller olası faciayı önledi.