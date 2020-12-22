Hakkari’de heykel sergisi

Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam tarafından, kentte ilk defa heykel sergisi açıldı.

Hakkari Ekin Sanat Galerisinde açılan heykel sergisini Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, STK temsilcileri ile davetliler gezdi.

Açılışta konuşan HATSO Başkanı Servet Taş, Hakkari’de bir ilki yaşadıklarını söyledi.

"HAKKARİ'DE BİR İLKTİR"

Taş, “Güzel sanatların çok güzel dalı olan heykel sanatının tanıtımını Firdevs Hoca bize anlattı. Hakkari’de bir ilktir ve ilk defa heykel sergisi açılıyor. Hakkari’de değişik dallarda birçok sergi açıldı, ama ilk defa heykel sergisi açılıyor. Bize bu güzelliği yaşatan, bu sanatı tanıtan Firdevs Hocamıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

"ATÖLYEMİN SAHİBİ İMAM"

Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam ise serginin Hakkari’de ilk olmasının kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, “Umarım bu bir başlangıç olur. Daha öncede burada kültür müdürlüğü ve diğer sanatla uğraşanların etkinlikleri var. Umarım artarak çoğalır. Sanatın kalbinin attığı bir kent haline gelir. Atölyemin sahibi imam. Dedim hani heykele nasıl bakacak diye düşündüm ama en aydın imamlar burada bulunuyor.” şeklinde konuştu.

Hakkari’de ilk heykel sergisi açıldı VİDEO

Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanı Ümmihan Keskin de bu adımın tüm kadınlar için çok güzel olacağını belirterek, Firdevs Sağlam’a teşekkür etti.









