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    Hakkari'de karlı yolları açıp 76 yaşındaki hastaya ulaştılar

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler kar kalındığı 2 metreyi geçen yolları açarak kalp hastası Tatar İrinç’i hastaneye yetiştirdi.
    • İHA
    • 31.01.2021 - 01:33
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    Hakkari'de karlı yolları açıp 76 yaşındaki hastaya ulaştılar

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köşk köyünün Dağdibi mezrasında ani kalp rahatsızlığı geçiren Tatar İrinç (76) için İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekipler harekete geçti.

    2 METREYİ AŞAN KARI TEMİZLEDİLER

    Ekipler kar kalınlığı 2 metreyi aşan yolları açarak yaklaşık 2 saatte mezraya ulaştı. Ekipler ilk müdahalesini evde yaptıkları İrinç’i Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Hakkari de karlı yolları açıp 76 yaşındaki hastaya ulaştılar #1

    Hasta yakını olan Siyacan Örbey , “Üç gündür kapalı yoldan dolayı hastayı hastaneye kaldıramıyorduk. Bizde artık mecbur kalıp 112 sağlık çalışanlarını aradık ve yol kapalı olduğu için de Yüksekova İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekiplerin çalışması sonucu karları açıp köye geldi. Ekiplere çok teşekkür ederiz” dedi.

    Hakkari de karlı yolları açıp 76 yaşındaki hastaya ulaştılar #2

    Hakkari de karlı yolları açıp 76 yaşındaki hastaya ulaştılar #3

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    Hakkari de karlı yolları açıp 76 yaşındaki hastaya ulaştılar #6

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