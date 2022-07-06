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    Hakkari'de kazada yaralanan asker şehit oldu

    Askeri araçla intikal sırasında yaşanan kazada ağır yaralanan P.Er Yusuf Gürler, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 00:13
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    Hakkari'de kazada yaralanan asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptıpı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "05 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Er Yusuf GÜRLER ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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