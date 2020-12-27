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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 106 personelle düzenlenen operasyonda, tespit edilen iki mağarada lav ve antitank mayınının da olduğu mühimmat ile silah bulundu.