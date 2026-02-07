Hakkari'de tepsiler kızak oldu, çocuklar karın tadını çıkardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran kar yağışı, günlük yaşamı zorlaştırırken çocuklara ise eğlenceli anlar yaşattı.

KARLI YAMAÇLAR, EĞLENCEYE SAHNE OLDU

Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, mahallelerine yakın karlı yamaçlarda kendi imkanlarıyla oluşturdukları parkurlarda doyasıya eğlendi. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, karın keyfini çıkararak uzun süre oyun oynadı.

TEPSİLERLE KIZAK KEYFİ

Yanlarında getirdikleri tepsileri kızak gibi kullanan çocuklar, dik yamaçlardan kayarak renkli görüntüler oluşturdu. Bazı çocukların ise herhangi bir araç kullanmadan kar üzerinde yuvarlanarak aşağı indiği görüldü. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Öte yandan yetkililer, kar yağışıyla birlikte oluşabilecek gizli buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.