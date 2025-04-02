DHA

Irak sınırına yakın Çukurca ilçesinin 15 kilometre uzağında yer alan Kurudere köyü, 1995 yılında bölgedeki terör olayları nedeniyle boşaltıldı. Köy halkı, Hakkari merkez, Van ve Türkiye’nin batısındaki çeşitli illere göç etmek zorunda kaldı.

Güvenlik gerekçesiyle bölgeye giriş-çıkışlar yasaklanırken yıllar içinde köylüler, göç ettikleri şehirlerde yeni bir hayat kurdu.

30 YIL SONRA YENİDEN KÖYLERİNDE BAYRAMI KARŞILADILAR

Ancak geçmişleriyle bağlarını koparmayan bazı aileler, özel izin alarak belirli dönemlerde köylerine dönüp ceviz, üzüm ve sumak hasadı yapabildi. Bu kez ise Ramazan Bayramı dolayısıyla bir araya gelen köy sakinleri, aldıkları özel izinle 30 yıl sonra ilk kez doğdukları topraklarda bayram coşkusunu yaşadı.

KÖYE KALICI DÖNÜŞ UMUDU

Bayram vesilesiyle köylerine gelen vatandaşlar, yıllar önce veda etmek zorunda kaldıkları topraklarda yakınlarının mezarlarını ziyaret edip dualar etti. Ardından doğayla iç içe vakit geçirerek bayramın tadını çıkardılar. Ancak köylülerin en büyük dileği, Kurudere’nin yeniden yerleşime açılmasıydı. Çocukluk anılarının geçtiği köye dönmenin kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Arafat Aydın, yetkililerden kalıcı dönüş için destek talep ettiklerini ifade etti.