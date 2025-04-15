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Hakkari’de tipide araçlar yolda mahsur kaldı

Hakkari’de tipide araçlar yolda mahsur kaldı Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esendere yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.