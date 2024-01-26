Hakkarili çocuklar polislerle kar topu ve futbol oynadı Kar yağışıyla büyük bir sevinç yaşayan ve sokağa çıkan çocuklara polis ekipleri de eşlik etti. Önce birlikte kaydılar, ardından kar topu ve futbol oynadılar.

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İHA

Hakkari'de renkli görüntüler ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde ilçede başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yarıyıl tatilinde olan çocukları ise kar sevinci sardı.

Polisler çocuklarla bir araya geldi

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, karda oynayan çocuklarla bir araya geldi.

Önce bidon ve poşetlerle kaymanın keyfini çıkardı. Daha sonra kar topu ve futbol oynayan çocuklar, polislerle güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

"Bizi ve Hakkari halkını da mutlu ediyor"

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Meltem Sonar, çocuklarla kar şenliği yapmayı planladıklarını belirterek, “Çocuklarla kar topu oynadık, futbol topuyla maç yaptık, karda kaydık. Onların neşelerine ortak olduk. Zorlu kış şartlarını bu şekilde değerlendirmek bizi ve Hakkari halkını da mutlu ediyor. Karın durduğu saatlerde güzel aktivitelerle yarıyıl tatilinde olan çocuklarla eğleniyoruz.” dedi.

"Onların mutlu olması bizleri daha çok mutlu etti"

Polis memuru Ahmet Turan Şeker ise kar yağışını fırsat bilip çocuklarla birlikte kar topu oynamak istediklerini söyleyerek, “Onlarla beraber kaydık. Güzel vakit geçirdik. Küçük hediyeler dağıttık. Onların mutlu olması bizleri daha çok mutlu etti. En güzeli doyasıya kar topu, kızakla kayma ve futbol topu ile oyun oynadık.” şeklinde konuştu.

Polisler, eğlencenin sonunda çocuklara hediyeler de dağıttı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)