Halfeti ve Birecik'ten, Gaziantep'e bağlanma talebi: Referandum istediler Şanlıurfa'nın Halfeti ve Birecik ilçesinde yaşayan vatandaşların, Gaziantep'e bağlanma istekleri gündem oldu. Referandum talebi dilekçe ile İçişleri Bakanlığı'na iletildi.

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Şanlıurfa'nın Fırat Nehri kıyısında yer alan ilçeleri Birecik ve Halfeti'nin Gaziantep'e bağlanma talebi yeniden gündeme geldi.

İçişleri Bakanlığı'na dilekçe ile referandum talebi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, 2018 yılında bu talebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmişti. Bilgin bu kez bir dilekçe yazıp, talebini İçişleri Bakanlığı'na bildirdi.

İki ilçenin Gaziantep'e bağlanmayı talep etme nedenleri arasında ise mesafelerinin Gaziantep'e yakın olması yer alıyor.



Halfeti ve Birecik'te yaşayanların birçoğu ulaşım ve ticari faktörlerden dolayı Gaziantep'e bağlanmak isterken, bir kısmı da halinden memnun olduğunu belirtip, Şanlıurfa'ya bağlı kalmak istediklerini dile getiriyor.

"Vatandaşlar, 'Şanlıurfa ile bir ilişkimiz ve bağımız yok' diyorlar"

Konuyla ilgili konuşan Bilgin ise şunları söyledi:

"Halfeti ve Birecik ilçesindeki vatandaşlarımız da Gaziantep'i istiyor. 'Şanlıurfa'ya gidip gelmiyoruz, bilmiyoruz. Şanlıurfa ile bir ilişkimiz ve bağımız yok' diyorlar. İçişleri Bakanlığı'na yazdığım dilekçede Halfeti ve Birecik ilçesinin Gaziantep'e bağlanmak istediğini yazdım. Vatandaşların referandum yapılmasını istediğini belirttim. Daha önce de ilçedeki hastalarımızın, Gaziantep'e nakledilmesi için Sağlık Bakanlığı'na dilekçe yazmıştım. Bu hastalar, 90 kilometrelik mesafeyi giderken ölüyor."

İçişleri Bakanlığı'na giden talep onaylanırsa referanduma gidilecek, buradan çıkan karar iki ilçenin kaderini belirleyecek.