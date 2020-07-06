Haliç, daha da kötüye gidiyor

Haliç, daha da kötüye gidiyor

Pis kokusu ve kirliliği ile gündemden düşmeyen Haliç, İBB'nin "3 hafta sonra iyi olacak" demesine rağmen daha da kötüye gitti.

Türkiye’nin gündemine kirlilik ve kötü kokularla gelen Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi.

Altın Boynuz olarak adlandırılan Haliç’in mavi sularının siyaha bürünmüş hali 12 Haziran’da havadan görüntülenmişti. Görüntülerin arından bir anda Türkiye’nin gündemine oturan Haliç’ten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçerek numune almıştı.

İBB DÜZELMESİ İÇİN 3 HAFTA SÜRE VERMİŞTİ

İBB yetkilileri ise Haliç’in renginin değişmesinin kirlilikten değil yaşanan alg patlamasından olduğunu iddia etmişti. Ayrıca yapılan açıklamada durumun 3 hafta içerisinde düzeleceği ve Haliç’in yeniden mavi sularına kavuşacağı açıklanmıştı.

DAHA DA SİYAHA BÜRÜNDÜ

Yaşanılan bu gelişmelerin ardından Haliç, günler sonra yeniden havadan görüntülendi. Yeni çekilen görüntülerde Haliç’in sularının daha da siyaha büründüğü görüldü.

Havadan çekilen görüntülerde Haliç’in sahil kısımlarının büyük bir bölümünün çamura büründüğü drone kamerasına yansıdı. Yer yer çöplerin olması ise bu kadarına da pes dedirtti.

Temizlenerek mavi sularına kavuşan Haliç’in yeniden eski günlerine doğru gittiğini ifade eden vatandaşlar, kokudan dolayı oturdukları evde rahatsız olduklarını söylediler. Yeterli temizlik çalışmalarının yapılmadığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden durumu düzeltmelerini istediler.

İMAMOĞLU'NUN HALİÇ PAYLAŞIMLARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğraflarla Haliç'in temiz olduğunu savunmuştu.

İmamoğlu paylaştığı fotoğrafları şu yazıyla servis etmişti;

"Bugün Haliç’in maviliğine yelkenliler eşlik etti"

Haliç'in siyaha bürünen suları havadan görüntülendi VİDEO