Haliç'teki görüntü korkutuyor

Bir dönem masmavi görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakan Haliç son günlerde siyaha büründü.

Haliç'te kirlilik üst seviyelere çıktı.

Korona salgını yasaklarının hafiflemesiyle birlikte Haliç'in etrafına giden vatandaşlar, kötü kokular nedeniyle rahatsız olmaya başladı.

Geçtiğimiz yıllarda ördeklerin yüzdüğü, balıkların çeşitlilik kazandığı Haliç, masmavi görüntüsüyle insanlara huzur veriyordu.

Son dönemde Haliç siyah bir görüntüye kavuştu.

"YILLAR ÖNCE CAMLARI AÇAMAZDIK"

2 kızı ile birlikte sahile yürüyüşe giden Yüksel Şeker, “Haliç, önceden böyle çamur değildi birkaç gün önce fark ettik. Bugün de böyle olmuş koşuya geldiğimde fark ettim. Nedenini bilmiyorum ama çok kötü görünüyor. Her zaman temiz olmasını isterim. Yetkililerden önlem almasını istiyorum. Yıllar önce çok kötüydü biz camları açamazdık” şeklinde konuştu.

"YILLAR ÖNCEKİ HALİÇ..."

Koray Bige ise, “İç açıcı bir görüntü değil. Sahili üzerinde piknik ve yürüyüş yaptığımız yerler temiz gözüküyor ama deniz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bana yıllar önceki Haliç’i nispeten de olsa anımsattı” ifadelerini kullandı.