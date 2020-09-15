Yatırım bedeli 10.5 milyar lirayı bulacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi ile, İstanbul-Edirne arası seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek.

Türkiye'de otoyollar kadar demir yollarındaki yatırımlar da meyvelerini veriyor.

Büyük projelerin hayata geçirildiği ülkemizde ulaşımda, zaman ve enerjide tasarrufu maksimuma çıkaran eserler bir bir hizmete sunuluyor.



Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen yıl haziran ayında yapımına başlanan ve projenin 153 kilometrelik kısmını oluşturan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmalar yoğunluk kazandı.

Halkalı - Kapıkule hızlı tren hattının yüzde 20'si tamamlandı VİDEO



YÜZDE 20'Sİ TAMAMLANDI

Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak, Çerkezköy-Kapıkule ve Halkalı-Çerkezköy demir yolu kesimlerinden oluşan Halkalı-Kapıkule demir yolu hattı yapımında yüzde 20'lik ilerleme sağlandı.



Avrasya Stratejik Altyapı Projeleri Liderlik Forumu'nda "Finans ve Fonlama" alanında 2019 Yılı İlham Veren Proje Ödülü'ne layık görülen proje kapsamındaki hat; Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Kapıkule'de istasyonlar olacak şekilde inşa edilecek.

Bünyesinde inşası zor sanat yapılarını da barındıran projede 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yapılacak.

Çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun, sinyalli ve elektrifikasyonlu inşa edilecek ve toplam yatırım bedeli 10.5 milyar lirayı bulacak hatta, yük ve yolcu trenleri çalışabilecek.

PROJE ÇEVREYE DUYARLI İNŞA EDİLİYOR

Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler dikkate alınarak tasarlandı. Çalışmalarda çevreye duyarlılık en üst düzeyde tutuluyor.

Çevre Yönetim Planı çerçevesinde inşaat başlamadan önce gürültü, titreşim, yüzey suyu kalitesi, toz ölçümü yapılıyor ve gerekli önlemler alınarak, işlemler gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında kullanılacak demir yolu araçlarının elektrik enerjisi ile çalışmaları sayesinde de karbon salım değerinin oldukça düşük tutulması amaçlanıyor. Ayrıca saha personeline de düzenli çevre eğitimleri veriliyor.

Demir yolu projesinin bu kesimine ait sözleşme bedeli 530 milyon euro olan tutarın 275 milyon eurosu Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak.



Proje bu yönüyle en büyük hibe projesi olma özelliğini de taşıyor.

2023'TE TAMAMLANACAK

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 2023 yılında yapımının tamamlanması hedefleniyor. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu hattının diğer kesimi olan 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy kesimi için ise ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor.

BÖLGEDE İSTİHDAMI ARTIRDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın diğer yatırımlarında olduğu gibi bu proje de başladığı ilk günden itibaren bulunduğu bölgede istihdam kapısı açtı.

Bu aşamada yaklaşık 2 bin kişi proje kapsamında istihdam ediliyor. İlerleyen sürede bu sayının 3 bin 500-4 bine ulaşması bekleniyor.

PROJE NELERİ DEĞİŞTİRECEK

Demir yolunda saatte 200 kilometrelik hızla seyahat edilebilecek konforu sunan proje tamamlandığında ulaşımda şu avantajlar sağlanacak:



"Halkalı-Kapıkule arası trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6.5 saatten 2 saat 20 dakikaya düşecek.



Proje ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri hızlı tren ağına bağlanacak. Halkalı-Kapıkule demir yolu hattıyla Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun önemli bir parçası tamamlanmış olacak.



Hat tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağlarını yüksek kalitede birbirlerine bağlayacak.



Bölgede üretilen sanayi ürünlerinin ihracat imkanları artacak, imalat sanayine gerekli ham maddenin taşınması sırasında oluşacak lojistik maliyetler azalacak.



Mevcut durumda 1.53 milyon ton yük taşınırken bu rakamın yıllık 9.6 milyon tona yükselmesi, yıllık ortalama 600 bin yolcu sayısının 3.4 milyona çıkarılması hedefleniyor.





Bölgedeki kara ulaşım yoğunluğu azalarak demir yolu ulaşımı artacak, dolayısıyla kazalar ve hava kirliliği azalacak."