Harita kararıyor: Eylül'de hissedilecek...

Yağmura hasret kaldı...

Türkiye'de yaz mevsimi oldukça kurak geçiyor.

Özellikle son zamanlarda artan sıcaklıklar ve yağışların mevsim normallerinin altında kalması, kuraklık riskini gündeme taşıdı.

Meteorolojik tahminlere göre Eylül ayında da beklenen yağışlar gelmeyebilir.

Uzmanlar, bu durumun hem şehirlerde su tüketimini hem de tarım üretimini olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.

Özellikle barajlardaki su seviyelerinin hızla düştüğüne dikkat çekilerek, vatandaşların suyu dikkatli kullanmaları gerektiği ifade ediliyor.

TASARRUF ŞART

Hava Forum, Türkiye'yi bekleyen kuraklık kriziyle ilgili vatandaşları X hesabından uyardı.

Su tasarrufu yapılması gerektiğine vurgu yapan Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef Eylül ayında da kuraklığın devam etmesi tahmin ediliyor. Gelen son veriler çok kötü. Birçok sehirde şu an sıkıntılar başladı. Suyumuzu tasarruflu kullanmazsak "Kara Eylül" geliyor..."