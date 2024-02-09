Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bebek dünyaya geldi Sağlık Bakanı Koca, "Bir erkek evlat sahibi olan ve evlatlarına Fuat adını veren Göçmen çiftini kutluyoruz. Fuat, ailenin ikinci çocuğu. Biz de aile kadar sevinçliyiz." dedi.

AA

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti.



Müjdeli haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

"Biz de aile kadar sevinçliyiz"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat'ta resmi açılışı yapılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk doğuma ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Koca, "Bir erkek evlat sahibi olan ve evlatlarına Fuat adını veren Göçmen çiftini kutluyoruz. Fuat, ailenin ikinci çocuğu. Biz de aile kadar sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında Fuat bebeğin fotoğrafına da yer verdi.

Bebeğe "Fuat" adı verildi

Meryem ve Ahmet Göçmen çifti, 2 kilo 750 gram doğan çocuklarına "Fuat" ismini verdi.

Baba Ahmet Göçmen, AA muhabirine, ikinci çocuğunu kucağına almanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Göçmen, hastanedeki sağlık çalışanlarının kendileriyle çok yakın ilgilendiğini belirterek, hastanede hizmet veren herkese teşekkür etti.

Anne Meryem Göçmen ise sağlıklı bir şekilde bebeğinin dünyaya gelmesinden dolayı sevincinin tarif edilemez olduğunu kaydetti.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sıktı Sönmez'de hastane odasında ziyaret ettiği Göçmen ailesine hayırlı olsun dileğinde bulunarak hediyeler verdi.

Sönmez, hastanede ilk doğumun gerçekleşmesinden ötürü mutluluklarını dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)