Hatay'da 2 katlı hasarlı bina alevlere teslim oldu

İHA
Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki 2 katlı binada yangın çıktı.
1 buçuk saatte söndürüldü
Depremde hasar alan ve kullanılmaz halde bulunan binada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 buçuk saati bulan çalışmasıyla söndürüldü.
Bina zarar gördü
Yangında ahşap bina zarar gördü. Binanın alev alev yandığı anlarsa cep telefonuyla görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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