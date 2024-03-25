Hatay'da 2 katlı hasarlı bina alevlere teslim oldu
İHA

Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki 2 katlı binada yangın çıktı.

1 buçuk saatte söndürüldü

Depremde hasar alan ve kullanılmaz halde bulunan binada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 buçuk saati bulan çalışmasıyla söndürüldü.

Bina zarar gördü

Yangında ahşap bina zarar gördü. Binanın alev alev yandığı anlarsa cep telefonuyla görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)