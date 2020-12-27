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    Hatay'da 4 noktada yangın

    Hatay'da 4 noktada yangın

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 4 noktada çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.
    • AA
    • 27.12.2020 - 04:43
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 04:48
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    Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi yakınlarındaki örtülük alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye Samandağ Orman İşletme Şefliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    TİTUS TÜNELİ VE BEŞİKLİ MAĞARALAR BÖLGESİNDE YANGIN

    Tarihi Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağaralar'a yakın alanda süren yangının kontrol alınması için ekipler çalışma yürütüyor.

    Hatay'da 4 noktada yangın-Video

    Hatay da 4 noktada yangın #1

    Hatay da 4 noktada yangın #2

    Hatay da 4 noktada yangın #3

    Hatay da 4 noktada yangın #4

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