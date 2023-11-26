Hatay'da 52 bin adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İHA
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
52 bin adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Polis ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik Kırıkhan Alparslan Mahallesinde bulunan bir depoda yapılan aramada 52 bin adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak yakalan M.F. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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