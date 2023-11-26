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Hatay'da 52 bin adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Hatay'da 52 bin adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi Hatay’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 52 bin adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.