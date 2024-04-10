DHA
Yerli Örümcek Adam bu kez Hatay'da...
81 ili gezmek için yola koyulan, çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan ve yerli Örümcek Adam olarak bilinen Ayaz Koç, 32'nci şehir olarak geçen hafta İskenderun’a geldi.
Koç, bu sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi’nde bayram namazı kıldı.
Cemaat tedirgin oldu
Ancak Koç’un durumundan tedirgin olan cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek, polise ihbarda bulundu.
Polis müdahale etti
Çevredeki sivil ve resmi polisler kısa sürede camiye gelerek, Koç'u camiden dışarı çıkardı.
Polislere projesini anlatan Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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