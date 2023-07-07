Hatay’da bulduğu 50 bin TL’yi sahibine teslim etti Yabancı uyruklu bir vatandaş, yolda bulduğu 50 bin TL’yi sahibine teslim etti. Emekli maaşından biriktirdiği parasına kavuşan yaşlı adam ise 2 bin TL ödül verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Depremin vurduğu Hatay’da, Suriyeli vatandaşın örnek davranışı tebessüm ettirdi… Payas ilçesi Karacami Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki Ali Altunpark, sabah saatlerinde emekli maaşından biriktirdiği 50 bin TL parayla döviz almak için evden çıktı. Altunpark, bankaya gittiğinde ise parasının yanında olmadığını fark etti. Suriyeli vatandaş aradı, "para bende" dedi Yaşlı adam, her yeri aradı ancak parayı bulamadı. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan yaşlı adam, parasının kaybolduğunu duyurdu. Altunpark’ı bir süre sonra Suriye uyruklu 43 yaşındaki Ömer Akdağ aradı ve kaybettiği paranın kendisinde olduğunu söyledi. 2 bin TL ile ödüllendirdi 50 bin TL’sini Akdağ’dan teslim alan yaşlı adam, yaşadığı mutlulukla bir de 2 bin TL ödül verdi. Başından geçenleri anlatan Ali Altunpark, şunları söyledi: Saat 8-8,5 civarı evden aşağı indim. Parayı da beyaz bir poşete koymuştum. Parayla döviz almaya gidecektim. Parayı arabanın üzerine koydum, arabanın üzerinde parayı unutmuşum. Çarşıya geldiğimde paranın olmadığını fark ettim. Suriyeli bir arkadaş bulmuş, Rabbim razı olsun. Çok iyi bir insanmış, helal süt emmiş bir insanmış.