Hatay'da duvara 'Seni seviyorum' yazan vatandaşa belediye çalışanından yanıt

Hatay’ın Antakya ilçesinde belediye ekipleri, rutin temizlik çalışmaları sırasında ilginç bir olayla karşılaştı. Kent merkezindeki bir duvara bir vatandaş tarafından yazılan “Seni seviyorum” notu ve kalp simgesi, ekipler tarafından silindi.

"SEVİYORSAN GİT KONUŞ, BİZ SİLİYORUZ"

Yazının silinme anında kaydedilen görüntülerde, Antakya Belediyesi personelinin, duvara “Seviyorsan git konuş bence, çünkü biz siliyoruz.” notunu bıraktığı görüldü.

Belediye ekibinin bu esprili mesajı, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve kullanıcıların beğenisini kazandı.