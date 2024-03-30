Hatay'da LPG dolumu esnasında alev alan araçtaki 3 kişi yaralandı

İHA
Hatay'da Hassa ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda, 31 B 1653 plakalı Tofaş marka otomobil LPG dolumu esnasında alev aldı.
Ekipler yangına müdahale etti
Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaralı 3 kişi tedavi altında
Akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürülen yangında araçta bulunan H.Ç., H.T. ve R.K. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hassa ilçe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış