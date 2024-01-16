Hatay'da otoyola çıkan buzağıyı yakalamaya çalıştılar Hatay’ın Erzin ilçesinde otoyola çıkan buzağıyı yakalamaya çalışan araç sürücülerinin gülümseten mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Sürücüler, Adana-Hatay otoyolunda Erzin ilçesi yakınlarında aniden ortaya çıkan bir buzağıyı fark etti ve hemen araçlarıyla onu yakalamak için harekete geçti.

1 metreyi aşan bariyerlerden atladı

Trafikteki araç sürücülerinin çabalarına rağmen buzağı, kısa sürede 1 metreyi aşan bariyerleri ustalıkla atlayarak kaçmayı başardı.

Tırların arasından kaçtı

Gülümseme dolu bu kovalamacaya, tır sürücüleri de katıldı; ancak buzağı, devasa araçlardan bile kaçmayı başardı.

Sonunda, buzağı sahibine ulaşana kadar devam eden kovalamaca, eğlenceli anlara sahne oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)