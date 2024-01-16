İHA
Sürücüler, Adana-Hatay otoyolunda Erzin ilçesi yakınlarında aniden ortaya çıkan bir buzağıyı fark etti ve hemen araçlarıyla onu yakalamak için harekete geçti.
1 metreyi aşan bariyerlerden atladı
Trafikteki araç sürücülerinin çabalarına rağmen buzağı, kısa sürede 1 metreyi aşan bariyerleri ustalıkla atlayarak kaçmayı başardı.
Tırların arasından kaçtı
Gülümseme dolu bu kovalamacaya, tır sürücüleri de katıldı; ancak buzağı, devasa araçlardan bile kaçmayı başardı.
Sonunda, buzağı sahibine ulaşana kadar devam eden kovalamaca, eğlenceli anlara sahne oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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