Hatay'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı, son yolculuğuna uğurlandı
- AA
- 05.10.2020 - 17:26
Yıldırım-3 Operasyonu sırasında teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı yaralandı.
Kaldırıldığı hastanede şehit olan Hüseyin Yırtıcı, Ağrı'da düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Hatay'a götürüldü.
Şehit Yırtıcı'nın cenazesi, önce helallik alınmak üzere Şükrü Paşa Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.
DEFNEDİLDİ
Daha sonra Mahmut Bey Mahallesi Mülümün Mezarlığı'na getirilen Yırtıcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Hatay, şehidini uğurladı VİDEO
ASKERİ ÜNİFORMA İLE UĞURLADI
Şehidin hamile eşi Hazal Yırtıcı, eşini askeri üniformayla son yolculuğuna uğurladı. Baba Abdi ve anne Zeynep Yırtıcı'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Bir yıl önce evlendiği belirtilen şehit Yırtıcı'nın 3 kardeş olduğu öğrenildi.
ÇOK SAYIDA YETKİLİ, ŞEHİT CENAZESİNE KATILDI
Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, milletvekilleri, ilçe kaymakamları ile belediye başkanlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.