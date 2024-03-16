Hatay'da yayalara araç çarptı: 1 ölü

İHA
Hatay'ın Antakya ilçesi çevreyolu Gülderen kavşağında, yolun karşısına geçmek isteyen Okan İmseytoğlu ve yanındaki 1 kişiye 31 ACM 877 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı.
Olay yerinde yaşamını yitirdi
Kazada; Okan İmseytoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı.
Kazada ölen şahsın cansız bedeni morga kaldırılırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
Yakınları sinir krizi geçirdi
Olay yerine gelen Okan İmseytoğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi.
Ölen şahsın ağabeyinin çaresizce gözyaşlarına boğulduğu anlar ise yürekleri burktu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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