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    Haydarpaşa Numune Hastanesi'ndeki binanın yıkımına başlandı

    Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde depremde hasar aldığı gerekçesiyle hakkında yıkım kararı alınan ve 6 yıldır kullanılmayan 8 katlı binanın yıkım işlemi başladı.
    • AA
    • 22.07.2021 - 02:33
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    Haydarpaşa Numune Hastanesi'ndeki binanın yıkımına başlandı

    Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan 8 katlı bir bina hakkında yıkım kararı alınmıştı.

    6 yıldır kullanılmayan binanın yıkımına başlandı.

    DEPREMDE HASAR ALMIŞTI

    Vehbi Koç Acil Tıp Merkezi'nin yanına 1963 yılında yapılan ve depremde aldığı hasar nedeniyle 6 yıldır kullanılmayan 8 katlı dahiliye binasının yıkılmasına karar verildi.

    Hasara istinaden verilen yıkım kararı neticesinde binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

    Haydarpaşa Numune Hastanesi ndeki binanın yıkımına başlandı #1

    BİNANIN YERİNE YENİ BİR PROJE YAPILACAK

    Yıkılan binanın yerine, hastane içindeki tarihi binaya uyumlu olacak şekilde modern bir proje uygulanacağı öğrenildi.

    Öte yandan acil servisin hizmetine, eski acil servisin olduğu yerde kesintisiz devam ettiği belirtildi.

    Haydarpaşa Numune Hastanesi ndeki binanın yıkımına başlandı #2

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    Haydarpaşa Numune Hastanesi ndeki binanın yıkımına başlandı #8

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