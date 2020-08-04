HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında fezleke

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Eşine şiddet uygulayan Mensur Işık'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, tartıştığı eşi Ebru Işık'ı darbettiği, ve yaralanan kadının hastaneye gitmesini engellediği ortaya çıkmıştı.

Olayın kamuoyunda yankı bulmasının ardından partisi tarafından 2 yıl partiden uzaklaştırılması kararı alınmış ve Işık özür mesajı yayınlamıştı.

HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Işık hakkında, öğretmen eşi Ebru Işık'a yönelik şiddette bulunduğu gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 27'nci Dönem Milletvekili Işık hakkında, "Eşe karşı kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandığı bildirildi.

Fezlekenin, Anayasa'nın 83'üncü maddesine istinaden Mensur Işık'ın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildiği öğrenildi.