Usta birliğine giderken kaçırılan oğlu Adil için oturma eylemini sürdüren anne Cennet Kabaklı, oğlunu kavuşmadan eylemine son vermeyeceğini söyledi.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşmak isteyen 147 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 400'üncü günde de sürdürdü.

Gaziantep'te yaşayan anne Cennet Kabaklı, 2015 yılında usta birliğine giderken Tunceli-Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Adil için Diyarbakır'a geldi.

"SEN GELENE KADAR BURADAYIM"

Oturma eylemi yapan Kabaklı, 400 gündür eylemde olduğunu belirterek, "6 yıl oldu. Oğlum zindanlarda aç susuz bir şekilde ve ben dayanamıyorum artık. Benim evladımı versinler. Hiç vicdanları yok mu? Ne olur bıraksınlar evladımı. Bana yaptıkları bu zülüm, işkence, acı yeter. Son versinler artık, bütün annelerin evlatlarını bıraksınlar. Benim evladımı da beraber bıraksınlar. Hepimizin acısı aynı. Sen gelene kadar ben buradayım annem." dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 400'üncü gününde VİDEO