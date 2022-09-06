Hızlı trende yeni güzergah: Eskişehir-İstanbul seferi vatandaşı mutlu etti

Vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen hızlı trendeki yeni güzergah, emekli vatandaşlarla birlikte öğrenciler tarafından da olumlu karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren hatlarına yeni güzenleme getirildiğini duyurdu.

Yapılan yenilikle birlikte tren sayıları 10 Eylül tarihinden itibaren 44'ten 56'ya çıkarılmaya hazırlanırken, yeni sefer güzergahları da açıklandı.

"Eskişehir-İstanbul arasına da ilk defa sefer konulacak"

Bu kapsamda bilgilendirme yapan bakan Karaismailoğlu, "Ayrıca, Eskişehir-İstanbul arasına da ilk defa sefer konulacak. Sabah saat 06.00'da Eskişehir'den İstanbul'a, akşam saat 20.40'ta İstanbul'dan Eskişehir'e hızlı tren vatandaşlarımıza hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Yenilikle birlikte İstanbul’a bilet bulmakta zorlanan Eskişehirliler memnuniyetlerini dile getirdi.

"En az iki hafta öncesinden yer ayırttırıyorduk"

Eskişehir’den, İstanbul’a sık sık Fenerbahçe maçı için gittiğini söyleyen Sadri Akın Çaprak, “Ben Fenerbahçeliyim. Maç günleri işten çıkar çıkmaz Kadıköy’e gitmek istiyorum. Gidiş bulup dönüş bulamadığımda sıkıntı oluyor. Seferler artırılmadan önce en az iki hafta öncesinden yer ayırttırıyorduk. Bu kararla birlikte bu sorun kalkabilir” diye konuştu.

"Aracımla gelsem 2 bin lira yakar"

Yurtdışından oğlu geldiğinde İstanbul’dan gelmekte zorlandığını söyleyen Etem Özbayır, “Memnun oluruz, bizim için ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Seferlerin artırılması biz emekliler için iyi olur. Ben aracımla gelsem 2 bin lira yakar. Yurtdışından oğlum geldi, İstanbul’a gezmeye gideceklerdi gidiş bileti buldu ama dönüş bulamadı mecburen uçakla dönmek zorunda kaldı” dedi.

"Beni ekonomik olarak zorluyor"

Bilet bulamadığı için “Business” klastan almak zorunda kaldığını belirten Ahmet Faruk Kurt, “İstanbul değil en basit Konya’ya bile bilet bulmakta zorlanıyorum. Öğrenci olduğum halde “Business’ta” gitmek zorunda kalıyorum. Bu da beni ekonomik olarak zorluyor. Hem öğrenci için hem de vatandaş için güzel bir karar” diye konuştu.

"İki buçuk saatte İstanbul’da oluyorsun"

İHA'nın aktarımına göre; hızlı tren ile yolculuk etmenin zaman tasarrufu açısından da iyi olduğunu ve 2 buçuk saatte İstanbul’a gidildiğini vurgulayan Fatih Akın ise “Otobüsle veya şahsi araçla yolculuk etmektense hızlı tren daha avantajlı. İki buçuk saatte İstanbul’da oluyorsun. İstanbul’daki evimde tren istasyonuna çok yakın. Benim için de güzel bir karar. Bu karar yoğunluğu azaltır” dedi.