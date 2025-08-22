Hızlı trende yeni rota: Yolculuk süresi 2 saat 45 dakikaya düşüyor!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) projeleriyle demiryolu ağını genişletmeye tüm hızıyla devam ediyor.

TCDD, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iş birliği içinde hayata geçirdiği yeni demiryolu projesiyle Kayseri ile Antalya arası ulaşım süresi kısalıyor.

Türkiye'nin iç ve güney kesimlerini birleştiren bu yeni projeyle birlikte 10 saatlik yolculuk süresi 2 saat 45 dakikaya düşüyor.

2037 YILINDA TAMAMLANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen bu dev projenin, 2037 yılında tamamlanması planlanıyor.

Bu hızlı tren hattı, yalnızca seyahat sürelerini kısaltmakla kalmayacak, aynı zamanda bölge ekonomisine de büyük faydalar sağlayacağı ifade ediliyor.

Proje, lojistik maliyetlerini düşürerek ticaret hacmini artıracak ve İç Anadolu'nun zengin kültürel miraslarını Akdeniz'in doğal güzellikleriyle daha erişilebilir kılacak.