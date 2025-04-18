Hukukçu Adem Aydın'ın çobanlıktan avukatlığa giden başarı hikayesi

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Tunceli’nin Hozat ilçesinde düzenlenen Kariyer Günleri etkinlikleri, öğrencilerin hem farklı meslek dallarını yakından tanımasını sağladı hem de hangi mesleğin kendilerini daha mutlu edebileceğine dair farkındalık geliştirmelerine imkân sundu. Hozat Kaymakamlığı koordinesinde, Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen etkinliklerin ilk programı, Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi’nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

YKS 500.'SÜ AVUKAT ADEM AYDIN, GENÇLERE İLHAM VERDİ

Programın açılış konuğu, 2017 YKS Türkiye 500.’sü ve aynı zamanda yerel basının sevilen kalemlerinden Avukat Adem Aydın oldu. Öğrencilerle yaşı yakın olan ve samimi diliyle dikkat çeken Aydın, avukatlık mesleği üzerine kendi deneyimlerini paylaşarak hukuk alanına ilgi duyan gençlere ilham verdi.

MESLEKLERİ BİZZAT DENEYİMLEYENLERDEN DİNLEDİLER

Etkinlik kapsamında öğrenciler, kariyer planlamasında dikkat edilmesi gereken birçok önemli konuyla ilgili bilgi sahibi oldu. Hangi mesleğin hangi kişilik özellikleriyle daha uyumlu olduğundan, sahip olunması gereken yeteneklere; mesleğe ulaşmak için izlenmesi gereken eğitim yolculuğundan, mezuniyet sonrası iş bulma olanaklarına kadar pek çok başlık detaylı şekilde ele alındı.

Ayrıca, seçilen mesleklerin maddi kazançları kadar manevi doyum düzeyleri ve iş hayatındaki zorlukları da konuşuldu. Öğrenciler böylece, karar verirken sadece sınav sonuçlarına değil, kendi ilgi ve yeteneklerine uygunluğu da göz önünde bulundurmanın önemini bir kez daha kavramış oldu.

ÇOBAN ADEM'İN BAŞARI HİKAYESİ

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde yaşayan Adem Aydın, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ailesinin yanında çocukluğundan itibaren hem çobanlık yaptı, hem de hiçbir özel ders almadan hayalini gerçekleştirerek eğitimini sürdürdü. İlk 8 yıllık eğitimini köyündeki okulda gören Aydın, orta öğrenimini ise Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Ardından ülke genelinde ilk 3 bine giren ve hayali olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yerleşen Aydın, pendemi nedeniyle köyünde olan zor şartlara rağmen, koyun sürüsü önünde ders çalışarak sınavlara hazırlandı.

Adem Aydın, “savcı” olma hayalini gerçekleştirmek için çaba göstermeyi sürdürüyor. Mezun olduktan sonra hakim ve savcılık sınavlarına girmeyi planlayan Aydın, hayaline kavuşmanın planlarını yapıyor.