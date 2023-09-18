Hukukçu Hortoğlu: Erkek evlendiğinde de nafaka kesilmeli Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un süresiz nafakaya yönelik açıklamalarını Ensonhaber'e değerlendiren avukat Cengiz Hortoğlu, kadın evlendiğinde kesilen nafakanın erkek evlendiğinde de kesilmesi gerektiğini belirtti.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni anayasa ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, süresiz nafaka sorunu ile ilgili de "Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz, ayırmamız da gerekir. Nafaka ile ilgili bahsedilen mağduriyetlere duyarsız kalmamak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

"Erkek evlendiğinde de nafaka kesilmeli"

İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube Özel yayınının konuğu Avukat Cengiz Hortoğlu, Bakan Tunç'un açıklamaları sonrası süresiz nafaka mağdurlarının sorunun nasıl çözülmesi gerektiğine değindi: