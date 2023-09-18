Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni anayasa ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, süresiz nafaka sorunu ile ilgili de "Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz, ayırmamız da gerekir. Nafaka ile ilgili bahsedilen mağduriyetlere duyarsız kalmamak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.
"Erkek evlendiğinde de nafaka kesilmeli"
İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube Özel yayınının konuğu Avukat Cengiz Hortoğlu, Bakan Tunç'un açıklamaları sonrası süresiz nafaka mağdurlarının sorunun nasıl çözülmesi gerektiğine değindi:
Kadın evlendiğinde nafaka kesiliyor ama erkek evlendiğinde de nafaka kesilmeli. Erkek yeni kurduğu hayatta eşini çocuğunu geçindirmek için ne yapacak? Merdiven silen, nafaka ödeyemediği için huzurevinde kalanlar var. Cezaevine birkaç defa girip çıkmak zorunda kalanlar var.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, 1 Kasım'da bu konuyu özellikle sivil toplum örgütleriyle tartışması lazım. Sorun yaşayan insanlar, onu daha iyi bilir. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar.