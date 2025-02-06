İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

AA & Ensonhaber

Yurdun büyük bölümünde fırtına ve kar yağışı etkisini gösterirken, bu durum deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor..

Bu kapsamda İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yapılması planlanan birçok seferi iptal oldu.

BUDO'DA İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilmeyecek.

İDO'DA İPTAL EDİLEN SEFERLER

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00 seferi yapılamayacak.