Mardin'de 1 terörist teslim oldu
Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye’de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
- Haber Merkezi
- 07.10.2020 - 22:11
- Güncelleme : 07.10.2020 - 22:11
Bugün Mardin'de ikna çalışmaları sonucu 1 terörist teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye’de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
TOPLAM SAYI 174'E YÜKSELDİ
Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bugüne, sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı sayısı 174'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.