Dolar
7.8837
1.1015%
Euro
9.2769
1.3636%
Altın
1885.86
0.4094%
Borsa
1152.41
-0.1126%
G. Altın
478.27
1.5836%
Bitcoin
84132.8
1.8065%
EXEN Coin
13.01
-5.2046%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 25 C

    Mardin'de 1 terörist teslim oldu

    Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye’de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 22:11
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 22:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de 1 terörist teslim oldu

    Bugün Mardin'de ikna çalışmaları sonucu 1 terörist teslim oldu.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye’de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

    TOPLAM SAYI 174'E YÜKSELDİ

    Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bugüne, sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı sayısı 174'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

    Mardin de 1 terörist teslim oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir