Mardin'de 1 terörist teslim oldu

Mardin'de 1 terörist teslim oldu

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye’de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bugün Mardin'de ikna çalışmaları sonucu 1 terörist teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye’de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

TOPLAM SAYI 174'E YÜKSELDİ

Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bugüne, sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı sayısı 174'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.



