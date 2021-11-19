Euro
12.5305
-0.27%
Dolar
11.0342
-0.02%
Altın
662.96
0.37%
Borsa
1.737
0%
Bitcoin
629.274
-1.94%
BTXN Coin
20.62
-2.96%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Iğdır’da soğuk hava etkisini göstermeye başladı

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava Doğu’nun Çukurova’sı Iğdır’ı da vurdu. Araç camlarını buz tuttuğu kentte, battaniyeler ortaya çıktı.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 09:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Iğdır’da soğuk hava etkisini göstermeye başladı

    Sahip olduğu iklim şartlarından dolayı “Doğu'nun Çukurova’sı” olarak bilinen Iğdır’da, soğuk hava etili olmaya başladı.

    Araç camları ve su birikintileri buz tuttuğu kentte gece saatlerinde termometreler eksi 1’i gösterdi.

    CAMLARI BATTANİYE İLE SARDILAR

    Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar araç camlarındaki buz ile karşılaştı.

    Kısa bir buz temizliğinin ardından yollara çıkılırken, bazıları ise temkinli davranarak araçlarının ön camını battaniye ile sardı.

    Soğuk havalardan en çok etkilenen kuşlar ise parklarda yiyecek aradı.

    Iğdır’da soğuk hava etkisini göstermeye başladı #1

    “ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN”

    Sabah işe gitmek için evden çıktığında aracının camının buz tuttuğunu belirten Adnan Tekin, “Yaklaşık bir haftadır Iğdır’da hava soğuk oldu. Gece eksi 1’i bulduk. Soğuk havalar başladı, Allah yardımcımız olsun.” dedi.

    Iğdır’da soğuk hava etkisini göstermeye başladı #2

    Iğdır’da soğuk hava etkisini göstermeye başladı #3

    Iğdır’da soğuk hava etkisini göstermeye başladı #4

    Iğdır’da soğuk hava etkisini göstermeye başladı #5

    Iğdır’da soğuk hava etkisini göstermeye başladı #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir